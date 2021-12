Botsing op Baltische Zee: minstens één dode, onderzoek naar dronkenschap gestart

Twee bemanningsleden van de Britse cargo die maandagmorgen voor de Zweedse kust in aanvaring is gekomen met een Deens vrachtschip zijn maandag in hechtenis genomen in verband met hun rol in het scheepsongeluk, zo heeft de Zweedse justitie bekendgemaakt. Bij de botsing liet ook minstens één opvarende het leven.

Na de botsing voor de Zweedse kust van twee vrachtschepen is een dodelijk slachtoffer gevonden, zo heeft een politiewoordvoerster maandag bevestigd. Tevoren hadden meerdere Zweedse media daarover bericht. Het lichaam werd in het gekapseisde Deense schip gevonden. De familie is nog niet verwittigd want de identiteit is nog niet vastgesteld. Een tweede iemand is nog vermist.

Het ongeluk deed zich maandagochtend vroeg voor tussen de zuidelijke Zweedse stad Ystad en het Deense Oostzee-eiland Bornholm. De Deense Karin Hoj kwam volgens de autoriteiten in aanvaring met de Britse cargo Scot Carrier.

Er is een vooronderzoek geopend naar “ernstige dronkenschap, ernstige nalatigheid in het scheepvaartverkeer en onvrijwillige doodslag”, zegt het Zweedse parket in een communiqué. Dit verduidelijkte niet de rol van het duo binnen de bemanning van de Scot Carrier en ook niet de details van de verdenkingen jegens hen.

Wel preciseerde een in scheepvaartaangelegenheden gespecialiseerde procureur dat het om een 56-jarige Kroaat en een dertigjarige Brit gaat.