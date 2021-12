Minister Frank Vandenbroucke (Vooruit) heeft advies gevraagd over versnelde toediening boostervaccin

De Hoge Gezondheidsraad en de taskforce vaccinatie is een advies gevraagd over de versnelde toediening van het boostervaccin. Dat werd maandag vernomen op het kabinet van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit).

Verschillende andere landen zijn van plan de boosterprik tegen het coronavirus sneller dan voorzien toe te dienen. De verspreiding van de omikron-variant speelt daarbij een belangrijke rol. Vandaag sloot ook Nederland zich bij dat rijtje aan.

In overleg met zijn collega’s uit de gemeenschappen heeft minister Vandenbroucke ook bij ons adviezen over de versnelde toediening gevraagd. De Hoge Gezondheidsraad werd een wetenschappelijk advies gevraagd of het zinvol is de huidige tijdsintervallen in te korten. Vandaag ligt de tijd tussen de basisvaccinatie en de boosterprik op minstens twee maanden voor wie met het vaccin van Johnson & Johnson werd gevaccineerd, vier maanden voor wie AstraZeneca toegediend kreeg en zes maanden voor wie een vaccin van Pfizer of Moderna kreeg.

De taskforce vaccinatie kreeg de vraag te bekijken hoe een en ander operationeel zou kunnen verlopen. Daarbij moet ook rekening worden gehouden met de adviezen die tegen het einde van de week worden verwacht over de vaccinatie van kinderen jonger dan twaalf jaar. De Hoge Gezondheidsraad en het Bio-Ethisch Comité kregen daarover vragen.