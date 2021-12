Rémi Cavagna heeft geslaagde operatie achter de rug na trainingsongeval

Vorige week woensdag had Rémi Cavagna samen met onze landgenoot Mauri Vansevenant een trainingsongeval op stage in Spanje. Vansevenant brak daarbij zijn duim en werd teruggevlogen naar België. Cavagna brak een ruggenwervel en werd maandag in Valencia geopereerd. Deceunink - Quick-Step meldt dat de operatie succesvol is verlopen. “Rémi zal nu een periode van herstel nemen en verder in de gaten worden gehouden door de artsen”, klinkt het.