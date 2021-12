Beringenaar zit al 14 dagen vast in Italiaans covidhotel: “Eenzaam en alleen mijn verjaardag hier gevierd”

Beringen/Italië

De 23-jarige Baris Hatzigiannis uit Beringen vertrok op 26 november met nog drie andere vrienden op citytrip naar Rome. Baris is niet gevaccineerd en deed voor vertrek een PCR-test. Zijn vrienden reisden met een covidsafeticket. Toen ze op maandag 29 november hun terugvlucht naar Zaventem wilden nemen, bleek na een testing op de luchthaven in Italië dat Baris besmet was met het coronavirus.