‘Ma stobbe’ is ‘Kinderwoord van het Jaar’ met dank aan Tiktokker Timon Verbeeck: “Toen kinderen het naar mij riepen, had ik door dat het iets kon worden”

‘Karrewiet’-anker Amber Janssens en Timon Verbeeck in zijn pak waarin hij ook op Tiktok te zien is. — © Ketnet

‘Ma stobbe’ beter niet met dit artikel te lezen, want net dat woord is verkozen tot het Kinderwoord van het jaar. Een uitvinding uit het brein van Tiktokker Timon Verbeeck (19), die het toevallig in een van zijn filmpjes zei en met grote ogen zag hoe kinderen het op de speelplaats oppikten. “Geen idee waarom net dat woord blijft hangen, waanzin.”