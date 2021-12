Familie organiseert herdenkingsdienst voor verongelukte Kaat: “Iedereen is welkom”

Kaat Swartebroeckx (23) veroverde de wereld toen ze in april 2014 op 15-jarige leeftijd startte met het ontwerpen van dromenvangers voor kankerpatiëntjes . Aanleiding was een boek dat ze had gelezen over een kindje dat kanker had. Zondagochtend 28 november kwam er een plots einde aan haar jonge leven. Ze was samen met haar man Nicolas op weg naar een Evangelische misviering in het Duitse Wiesbaden. Op de autosnelweg in Eschweiler werd hun wagen aangereden op de pechstrook. Kaat was op slag dood. Haar man die was uitgestapt, bleef ongedeerd.

De uitvaart van Kaat heeft eind vorige week in alle intimiteit plaatsgevonden. Om iedereen de kans te geven afscheid te nemen organiseren haar ouders zaterdag een herdenkingsdienst om 10u30 in de Sint-Gilliskerk aan de Hasseltsesteenweg in Tongeren, vlakbij haar ouderlijk huis. “Iedereen met een hart voor Kaat is meer dan welkom. Samenkomst en mogelijkheid om te condoleren kan vanaf 10u. In plaats van bloemstuk, vragen we een centje te storten. Wie dat wil kan ons spreken op het herdenkingsmoment. Met deze organisatie heeft Kaat jarenlang samengewerkt, want die zorgt voor de kinderen en hun familie die strijden tegen kanker”, laten de ouders van Kaat weten.