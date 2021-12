Wat is er deze week te doen in onze provincie? Dit zijn onze uittips

Beestige Boelwandeling

Ontdek de natuur in Genk met de Beestige Boelwandeling. Dit is een wandeltocht vol opdrachten voor jonge kinderen die houden van avontuur in de natuur: sluipen als een vos, kruipen als een salamander, of verstop je als een everzwijn. Trek zeker niet je beste kleren aan, want je zal vuil worden.

De Beestige Boel-wandelkaart kost 5 euro en is te verkrijgen in het Bezoekersonthaal van Kattevennen, Planetariumweg 18 in Genk. Info: www.kattevennen.be

© Stad Genk

Kerstmerwt

De Hasseltse boerenmarkt Merwt vindt deze maand voor een tweede keer plaats. Merwt organiseert op 18 en 19 december een kersteditie. Het is de ideale plek om kerstinkopen te doen rechtstreeks bij de boeren, producenten en cateraars uit de buurt. Je kan er iets eten, drinken en proeven van lokaal lekkers. De volgende Merwt zal dan pas op 5 februari zijn.

Op 18 en 19/12 van 10 tot 17 uur op het Molenpoortplein in Hasselt. Info: www.merwt.be

© Renaat Nijs

Zebracinema in je huiskamer

Goed nieuws voor de liefhebbers van Zebracinema. Sinds deze maand kan je de films ook online bekijken. Zebracinema is een netwerk van filmclubs met het hele jaar door vertoningen van arthousefilms met aandacht voor Europese producties en debuutfilms van jonge regisseurs. In Limburg kan je naar Zebraciname in Hamont-Achel (foto), Pelt, Beringen, Maaseik, Tongeren, Genk en Sint-Truiden. Voortaan kan je op de dag van vertoning in de cinema de film ook online thuis kijken. Je betaalt hiervoor één vaste prijs per film.

© Stad Hamont-Achel

Midwinterwandeling

Eeuwenlang vierden onze voorouders tijdens de donkere periode van het jaar het midwinterfeest. Waarom was dit natuurfeest zo belangrijk voor hen, en welke rituelen gingen ermee gepaard? Een gids neemt je mee op midwinterwandeling in Borgloon en vertelt je alles over de oude rituelen en de overgang naar ons kerstfeest vandaag.

Op 19/12 om 15 uur aan de Kerk van Kuttekoven, Kuttekovenstraat in Borgloon. Prijs: 8 euro. Vooraf inschrijven via Toerisme Borgloon. Info: www.visitborgloon.be

© Stefan Nimmegeers

Ontdek de kracht van water

Trek met gids Wim Schreurs op pad door Herkenrode in Hasselt en ontdek er de kracht van water. Water is in vele facetten bepalend geweest voor Herkenrode: historisch, landschappelijk, economisch en religieus. Samen wandel je een tijdreis doorheen 1.000 jaar geschiedenis van de site en belichten ze hierbij het belang van water voor de verschillende bewoners.

Op 18/12 om 14 uur op de parking van de Tuiltermolen, Stokrooieweg in Hasselt. Inschrijven via schreurs.wim@skynet.be

© Victor Switten

Oma, mag ik mijn pop terug?

Theater Gnaffel brengt in Sint-Truiden een ontroerende voorstelling over een vergeetachtige oma. Er zijn zoveel dingen die we niet mogen vergeten, maar wat als oma niet meer alles kan onthouden? Ze weet haar naam niet meer en is misschien vergeten dat ze je oma is. Op een dag moet ze verhuizen naar een huis voor vergeetachtige oma’s en opa’s. Pop mag een nachtje blijven logeren, maar oma weet niet meer waar ze pop gelaten heeft. Onder professionele begeleiding van Aster is er nadien nog een nabespreking.

Op 18/12 om 19 uur in CC De Bogaard, Capucienessenstraat 8 in Sint-Truiden. Info & tickets: www.debogaard.be

© Erik Franssen

Streetartroute doorheen Hasselt

Wist je dat in Hasselt ondertussen meer dan tachtig streetartwerken terug te vinden zijn? Je ziet ze op verschillende plaatsen, die kleurrijke schilderingen en graffiti tegen de gevels. Een gids geeft meer uitleg over het verschil tussen streetart en graffiti, welke regels er gelden, wie de kunstenaars zijn en wat hun werk betekent.

Op 19/12 om 10.30 uur aan het Limburgplein in Hasselt. Info: www.hasseltsetoeristischegidsen.be

© Hasseltse Toeristische Gidsen

Bert Gabriëls neemt afscheid van 2021

Comedian Bert Gabriëls staat klaar om in Hasselt de actualiteit grondig te fileren, inclusief doordenkertjes en inside jokes. Na een geslaagde eerste eindejaarsconference in 2019 was er vorig jaar een coronaproof opvolger zonder publiek. Wegens te plezant en te succesvol breit Bert Gabriëls er nog een derde editie aan.

Op 20/12 om 20 uur in CCHA, Kunstlaan 5 in Hasselt. Info & tickets: www.ccha.be

© Johannes Vande Voorde

Belpop Bonanza eert Will Tura

Will Tura, vorig jaar 80 geworden, is een icoon uit de Belgische populaire muziekscène. Zijn verjaardag was voor de heren van Belpop Bonanza, Jan Delvaux en Jimmy Dewit dan ook de uitgelezen kans om hem te eren. Na de boeken en televisiedocu’s is er nu ook de theatershow in Lanaken met alles over Tura, voor de fan, de verre liefhebber en iedereen die zijn muziek een warm hart toedraagt.

Op 18/12 in CC Lanaken, Aan de Engelse Hof 10 in Lanaken. Info & tickets: www.lanaken.be/cultureelcentrum

© Francis Vanhee

Ciné Solidair

Na het succes van de online editie van Ciné Solidair kan dit jaar het filmfestival opnieuw in een echte filmzaal in Hasselt plaatsvinden. Zeven dagen lang kan je kennismaken met documentaires uit binnen- en buitenland die met een kritische blik naar de samenleving kijken, films die stof tot nadenken bieden.

Op verschillende dagen tussen 19 en 30/12, met nabesprekingen van regisseurs, mensenrechtenactivisten, leerkrachten en meer. Info & tickets: www.hasselt.be/cinesolidair

© Ciné Solidair

Ook nog op de agenda...

Lezing

Welke invloed heeft streetwear op mode en cultuur? Live Q&A met Elodie Ouédraogo, Olivia Borlée, journalist Dominique Nzeyimana en Gee Schmidt van streetwearmerk Patta uit Amsterdam.

Zaterdag 18/12, Modemuseum Hasselt, Gasthuisstraat 11 in Hasselt. Om 15 uur. Basistarief: 8 euro

Wandelen

Steegjesroute: maak samen met een gids kennis met de doorsteekjes en kleine wandelwegjes in Hasselt.

Zaterdag 18/12, Boerenkrijgmonument, Leopoldplein 25 in Hasselt. Van 10 tot 12 uur. Basistarief: 5 euro

Borreltjestocht: WSV De Boskabouters trekt door de natuur van de Bosbeekvallei, duinengordel en de Wouterbron in As.

Zaterdag 18/12, Parochiezaal Niel, Hoogstraat 115 in As. Van 8 tot 15 uur

Volle maanwandeling met een Ranger

Zondag 19/12 om 20 uur, Nationaal Park Hoge Kempen, toegangspoort Kattevennen, aan het bezoekersonthaal, Planetariumweg 19 in Genk. Tarief: 2 euro, 5 euro voor het hele gezin

Lichtjeswandeling: laat je verwonderen tijdens de lichtjeswandeling langs een verlicht parcours en mooie eyecatchers.

Tot 9/1 dagelijks van 16.30 tot 22 uur. Start aan Sporthal Demerstrand, Stationsstraat 27 in Diepenbeek. Gratis

Concert

Pianoconcert van James Malikey: artiestennaam van Benjamin Ceyssens die in 2019 Belgium’s Got Talent won.

Zaterdag 18/12, Openbare Bibliotheek, Dijk 111 in Tongeren. Van 14 tot 15.30 uur. Gratis

Christmas with Ulysses: Ulysses brengt samen met Steyn van Festeyn en Xandee deze kerstshow

CC Leopoldsburg, Kastanjedreef 1 in Leopoldsburg. Aanvang om 20.15 uur. Basistarief: 17 euro

Podium

Adriaan Van den Hoof speelt ’t Zal Schoon zijn als het af is

Zaterdag 18/12, Cultuurhuis, Rodeheide 3 in Tessenderlo. Aanvang om 20 uur. Basistarief: 17 euro

Han Solo brengt de humoristische voorstelling Retro.

Zaterdag 18/12, CC De Adelberg, Adelbergpark in Lommel. Aanvang om 20.15 uur. Basistarief: 15 euro

Otto-Jan Ham brengt Het aller-, aller-, aller-, nee maar écht, zonder zever, allerbeste jaar uit de muziekgeschiedenis!