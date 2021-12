Kinderboekenbeurs wil kleuters en kinderen plezier doen krijgen in het lezen

Wellen

De eetzaal van VBS De Bron werd omgetoverd tot een echte kinderboekenbeurs. In samenwerking met uitgeverij Pardoes konden kinderen en hun ouders kennismaken met zo’n 3.500 boeken. Tijdens de schooluren gingen de klassen op bezoek en kregen ze uitleg over de schrijvers, de titels en de boeken per leeftijd. De kleuters konden er naar een verhaal luisteren. Er kwam een auteur op bezoek, er was een leesbingo en de juf ging in verschillende klasjes een verhaal voorlezen. Op het eind van de dag was de kinderboekenbeurs geopend voor iedereen.(rudc)