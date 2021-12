Sint-Truiden

Zaterdagavond is bij de politie een inbraak in een huis in Gorsem-Dorp gemeld. Er werd geld buitgemaakt. Een dik uur eerder was ook al een inbraak in een gebouw op de Hasseltsesteenweg vastgesteld. Daar lijkt niets te zijn verdwenen. Op de Burggracht werd afgelopen weekend ook verlichting gestolen. mm