Cursisten Pentagoon stellen werken rond thema ‘huiselijkheid’ voor in CC de Velinx

Tongeren

De cursisten van het atelier Experimentele Schilderkunst van de Pentagoon Academies Tongeren stellen hun werken tentoon in CC de Velinx.

Ontmaskerd toont een verscheidenheid van visuele berichten uit de periode van de lockdown, die ons hele leven beheerste tijdens de eerste golven van de covidpandemie. Het thema ‘huiselijkheid’ was gek genoeg al vastgelegd voor de coronatijd in september 2020, maar kreeg door de hele situatie een dubbelzinnige uitleg en een onvermoede draai die ook de aard van de werken beïnvloedde. “Het thema kreeg een wat beklemmende, claustrofobische bijsmaak, wat hier en daar goed terug te zien is in de werken”, zegt Paul Drissen, docent en curator.

De expo is nog tot 22 december gratis te bezoeken. diro