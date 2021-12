Ongeval met vluchtmisdrijf in Dilsen

Dilsen-Stokkem

Zondag rond 20.30 uur is op de Rijksweg in Dilsen een ongeval met vluchtmisdrijf gebeurd. Een Jaguar met Nederlandse nummerplaat stopte ineens en zonder reden voor een zebrapad waar niemand overstak. De chauffeur die er achter reed, kon nog stoppen, maar de derde chauffeur niet. Gevolg, een kettingbotsing waarbij de middelste auto werd tegen de Jaguar geduwd. De bestuurder van de Jaguar stopte een tiental meter verder en reed dat verder. De politie is een onderzoek gestart. mm