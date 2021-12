Gezin dat twee maanden in tent leefde, kan Kerstmis vieren in warme woning: “Het was overleven”

Van een contrast gesproken. Begin oktober moesten we nog naar camping Breebos in Beerse om op bezoek te gaan bij de familie Van Bael. Tijdens het gesprek vielen de regendruppels op de tafel en het stonk er naar het petroleumvuurtje. Nu kan het gezin dat uit zijn huis was gezet en twee maanden in een tent overleefde, de feestdagen vieren in een gezellige, warme woning.

De adventskrans hangt aan de deur en binnen branden de lichtjes in de kerstboom. Vienna De Raet (35) heeft haar best gedaan om het gezellig te maken na de zware maanden waar het gezin doorheen moest. Als gevolg van huurachterstallen werd het koppel met drie kinderen de voorbije zomer uit zijn huurhuis gezet in Sint-Job-in-’t-Goor (Brecht).

Hun inkomen was te hoog voor een sociale woning en op de private huurmarkt vielen ze overal uit de boot. Hun inkomsten van het voorbije jaar waren te instabiel om een kans te krijgen bij immokantoren of private verhuurders. Bovendien was er Angel, hun American Staffordshire die ze weigerden naar een asiel te brengen. Normaal mag een huisbaas een hond niet meer weigeren, maar als er veel meer gegadigden voor een huurwoning zijn dan er aanbod is, gebeurt dat in de praktijk nog vaak.

Mario en Vienna met hun kinderen Quinten (13) en Hailey (7) en hond Angel. Zoon Kaylen (12) wou net als in oktober liever niet op de foto. — © Nattida-Jayne Kanychalao

Eenzelfde portret begin oktober in de tent, naast het petroleumkacheltje. — © Nattida-Jayne Kanychalao

Hun situatie had zijn redenen. Mario verloor door de coronacrisis in juni 2020 zijn goedbetaalde baan. Hij kon meteen als interimarbeider aan de slag, maar het gezin verloor wel 1.000 euro netto aan inkomsten. Omdat ze met een hoge huur van 1.450 euro zaten, tikten de achterstallen aan. Moeder Vienna (35) kreeg door de hele situatie een depressie.

Gezelschapsspellen

Met hun laatste spaarcenten kochten ze een tent. Twee maanden kampeerden ze in vakantiepark Breebos in Beerse. “Het was meer overleven dan kamperen”, geeft Vienna nu toe. “Al probeerden we er het beste van te maken, zodat de kinderen er niet te veel onder zouden lijden. Quinten (13) en Hailey (7) zitten op het schippersinternaat op Linkeroever. Kaylen (12) heeft autisme en zit op internaat in Schilde. Ze leefden dus alleen in het weekend in die tent. De kinderen maakten al gauw vriendjes op de camping. Toen we in de tent woonden, speelden ze altijd buiten, terwijl we ze hier in Brasschaat niet buiten krijgen. Op de camping hadden ze geen computer of Playstation. We deden heel veel gezelschapsspellen. Ik moet zeggen dat ze zodra we weer in een echt huis woonden al snel in hun oude gewoontes hervielen. Maar we beperken hun schermtijd en proberen die goeie dingen die we aan die kampeerervaring overhielden – en dat waren toch vooral die familiemomenten – vast te houden.”

“De kinderen hebben er weinig onder geleden. Ze maakten gauw vriendjes op de camping.” — © Nattida Jayne Kanychalao

Omdat de ambtelijke schrapping dreigde, contacteerden ze begin oktober de media. “We beseften dat we een hoop bagger over ons heen zouden krijgen. Zeker op sociale media hadden velen al snel een hard oordeel klaar. Wat ze lezen is slechts een deel van het verhaal, zonder de hele context te kennen”, zegt Vienna daarover. “We stapten toch naar de media omdat we niets meer te verliezen hadden.”

Of toch wel, want na hun getuigenis kregen ze van vakantiepark Breebos te horen dat ze onmiddellijk de camping moesten verlaten. Officieel omdat het winterseizoen was ingegaan en de tentenweide buiten gebruik werd gesteld. “Omdat we diezelfde avond weg moesten, moest Mario zijn torenkraan verlaten, waardoor de werf stilviel. Ook de volgende dag moest hij verder inpakken. Gevolg: Mario verloor opnieuw zijn baan. Gelukkig vond hij via de interimkantoren al heel gauw opnieuw een job als torenkraanbestuurder.”

Vienna. “De eerste twee jaar kruip ik niet meer in een tent.” — © Nattida Jayne Kanychalao

Reddingsboei

Gelukkig hadden twee Gazet Van Antwerpen-lezers een reddingsboei uitgegooid: iemand had mogelijk een huis in Nijlen dat te huur kwam en dan was er nog een man uit Brasschaat die net verhuisd was en zijn vorige woonst op korte termijn kon verhuren. “Nijlen bleek een te onzekere optie, maar op 15 oktober zijn we – na een week logement bij een vriendin – naar Brasschaat kunnen verhuizen. Onze huisbaas had gelezen dat we een hond hadden, terwijl hij zelf meer een kattenmens is. Maar intussen is hij beste vriendjes met onze Angel.”

‘Life isn’t about waiting for the storm to pass. It’s about learning to dance in the rain’, stond er al op de muur, alsof het voor hen geschilderd was. Het heeft even geduurd vooraleer alles ingericht was en de opgeslagen meubels vanuit de verschillende tijdelijke plekken in Brasschaat geraakten. “Onze kamerplanten zijn twee weken geleden gearriveerd. En ze hebben hun evacuatie allemaal overleefd”, stelt Mario tevreden vast. “Zelfs onze ficus, terwijl dat normaal een stressgevoelige plant is.”

Een veelzeggende tekst aan de muur. — © Nattida Jayne Kanychalao

Ambtelijk geschrapt

Na de verhuizing volgde nóg een koude douche. “Toen de wijkagente langskwam om onze adreswijziging vast te stellen, vroeg ze of we wisten dat we geseind stonden omdat de gemeente Brecht ons op 7 oktober ambtelijk geschrapt had. Nee, dat wisten we niet, en eigenlijk mocht dat niet omdat ze wisten waar we zaten. Omdat die periode van schrapping zo kort was, heeft het voor ons geen te grote gevolgen gehad”, zegt Vienna. “Maar we hebben allemaal wel een nieuwe identiteitskaart moeten aanvragen, wat ook 20 euro per kaart is.”

Hond Angel luistert kwispelend en chillend mee vanop de zetel. Vorige keer moest ze nog achter een tentrits worden vastgezet. Nu ligt ze te relaxen tussen de kerstversiering. “Had ik nog in die tent gezeten, dan had ik die ook versierd”, zegt Vienna. “Wat wij wel geleerd hebben, is dat heel ons gezin graag kampeert. Maar de eerste twee jaar denk ik niet dat ik nog in een tent kruip.”

Voorlopig trekt Vienna nog een werkloosheidsuitkering. Na Nieuwjaar wil ze weer gaan solliciteren. “Met de quarantaines van de kinderen op internaat is het momenteel moeilijk om werk te zoeken. De jongste heeft in totaal al vier weken thuisgezeten als gevolg van quarantaines.”

Angel. Ook zij bemoeilijkte de zoektocht naar een huurhuis. Maar het gezin wou haar niet naar een asiel doen. — © Nattida Jayne Kanychalao

Nog niet zonder zorgen

“Maar zelf zijn we nog altijd coronavrij”, zegt Mario. “We zijn nog niet besmet geweest. Dat is dan toch nog iets goed.” Voor de rest is Mario iets zwartgalliger dan Vienna. “Het is niet omdat we nu hier zitten, dat al onze problemen weg zijn. Die schulden blijven wel openstaan. Zelf heb ik mijn vertrouwen in veel mensen verloren. Vienna kan de dingen beter loslaten, ik wil onrechtvaardigheden blijven aanvechten. Onze huisbaas zegt dat dat de verkeerde instelling is, maar het is het verleden dat mij zo heeft gemaakt. Je hebt zondagskinderen, en mensen die constant met hun bakkes tegen de muur lopen. Zoals ik dus.”

De huisbaas heeft het vertrouwen van Mario wel al kunnen winnen. “Uit de gesprekken die we al gevoerd hebben, komt naar voren dat hij iemand is die gewoon graag andere mensen helpt. We betalen onze huur, maar hij kan voor dit pand meer krijgen als hij wil. Zowel hij als wij zien dit als een tussenstap. Op termijn wil de huisbaas hier een koffiehuisje. Dat een medemens ons deze kans geeft terwijl alle overheidsinstanties – zelfs de koning – die we contacteerden ons niet konden helpen, is veelzeggend voor onze maatschappij.”

“Zelfs al hadden we nog in de tent gezeten, dan had ik die nog versierd”, zegt Vienna. — © Nattida Jayne Kanychalao