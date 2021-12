Leerlingen Kids bouwen zorghut om tot rust te komen

Hasselt

Aan de rand van het Kidsbos hebben leerlingen en leerkrachten van basisschool Kids Hasselt een zorghut gebouwd, een machtige houten constructie met op de benedenverdieping een extra ontmoetingstafel.

“Het is een rustplek omgeven door groen, waar jongeren even kunnen chillen en waar er een zorggesprek kan gevoerd worden, weg van de klas en de schoolbanken”, vertelt kwaliteitscoördinator Eric Conings. “Voor veel jongeren van onze school is het onderwijsaanbod zwaar. Ze komen moeilijker tot ‘leren’ omdat ze te veel stress hebben. Daarom realiseren we binnen de Kids-campus meerdere rustplekken, waaronder ook nog een ‘trekkershut’ en een aantal rust- en beweegbanken. Al deze projecten kunnen we realiseren met de steun van een Hart voor Limburg en de Cera Foundation.” raru