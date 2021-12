PXL-studenten organiseren 'De Warmste Winterbar' voor het goede doel

Het thema van De Warmste Week is dit jaar ‘Kunnen zijn wie je bent’, iets wat in de huidige maatschappij niet zo eenvoudig is. “Sociale media maken het zo makkelijk om elkaar anoniem te bekritiseren omdat iemand ‘anders’ is. Wij willen daarom van De Warmste Winterbar een plaats maken waar iedereen welkom is en geaccepteerd wordt,” aldus Cato Goyen (22), een van de organisatoren van De Warmste Winterbar. Audrey Aegten (21) voegt hieraan toe: “Als jongvolwassenen voelen wij ons aangesproken door het thema. We willen daarom graag ons steentje bijdragen”. De opbrengsten van De Warmste Winterbar gaan integraal naar het DWW Fonds. Het fonds van De Warmste Week wil in 2022 met het volledig ingezamelde geld verschillende projecten rond ‘jezelf zijn’ realiseren. Samenwerking met De SerreDe Warmste Winterbar zal doorgaan op de locatie van De Serre, namelijk in de Dokter Willemsstraat 34 te Hasselt. “Voor ons was De Serre vanaf het eerste moment een ideale samenwerking. De Serre is een lokale jeugdige bar waar iedereen welkom is. Bovendien hebben de uitbaters ook nog eens een warm hart,” aldus Irena Merli (20). Coronaproof activiteiten Tijdens het evenement organiseren de studentes verschillende activiteiten om geld in te zamelen. Zo zal er een quiz plaatsvinden alsook een tombola. “Om deel te nemen aan de quiz vragen we een bedrag van vijf euro per persoon in teams van (maximum) vier. We willen de activiteiten zo coronaproof mogelijk organiseren, daarom is er een limiet op inschrijvingen gezet,” vertelt Amélie van der Leij (22). “We hebben mooie prijzen gekregen van verschillende sponsors, waarvoor we hen zeer dankbaar zijn, om te geven aan de winnaars van de quiz en te verloten tijdens de tombola,” gaat Irena verder. Daarbij staan verschillende vrijwilligers klaar om de gasten van jenever, glühwein, warme chocomelk, wafeltjes en zoveel meer te voorzien voor een schappelijke prijs.