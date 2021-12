Is het nu weer broccoli? Dat hebben we gisteren toch al gegeten? Nog maar twee dagen na elkaar hetzelfde eten als lunch of avondmaal is voor velen al uit den boze. Maar ’s ochtends geldt dat niet, zo blijkt uit onderzoek. Meer nog: ons ontbijt ziet er vaak elke dag precies hetzelfde uit. Waarom is dat? En is dat eigenlijk wel goed?