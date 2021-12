GenkerKUNSTKLIEK viert lustrum

De vijf madammen van de genkerKUNSTKLIEK zijn zeer verheugd om met Kunstkracht 2021 hun lustrum te mogen vieren in Casino Modern in Genk. "Onze 46 deelnemende exposanten leggen weer een uniek stuk van hun ziel bloot in een fris en hedendaags kunstkader.Dit alles resulteert in een artistieke diversiteit", klinkt het.Ook de jeugd wordt niet vergeten. "De kunstminnende jongeren van Gigos zullen jullie verrassen met een spectaculair optreden en 'Ga voor Woord' vergezelt de verschillende disciplines met stem en woordkunst. Elk jaar hebben we wisselende deelnemers om iedereen een kans te geven een podium te hebben . Bezoek onze tentoonstelling en aarzel niet je ter plekke in te schrijven als je geïnteresseerd bent."