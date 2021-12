Nieuwe loting Champions League levert met PSG tegen Real Madrid topaffiche op

Het duel tussen het Paris Saint-Germain van Lionel Messi en het Real Madrid van Rode Duivels Thibaut Courtois en Eden Hazard is de topaffiche in de achtste finales van de Champions League. Dat werd maandag tijdens een tweede loting op de hoofdzetel van de UEFA in het Zwitserse Nyon bepaald. De eerste loting eerder op de dag was ongeldig na een blunder.