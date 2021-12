Brouwer Tom stelt nieuw bier voor op eigen kerstmarkt

Nieuwerkerken

Tom Kaelen en Caroline Windmolders van Tom’s Brouwerij in de Nieuwerkerkse deelgemeente Wijer organiseerden afgelopen weekend hun eerste kerstmarkt. “We zijn blij dat we toch wat mensen konden samenbrengen in deze moeilijke tijden”, zegt Caroline. “Naast onze kerstbar zijn hier ook een aantal lokale handelaars met standjes aanwezig. Zo steunen we hen in deze moeilijke coronatijden. In totaal hebben we over de twee dagen toch zo‘n 350 mensen coronaproof buiten kunnen ontvangen.”

Voor brouwer Tom was de kerstbar meteen ook de ideale gelegenheid om zijn nieuw bier voor te stellen. “Het is een sterk blond en fruitig bier”, zegt Tom. “Het kreeg de naam N8. Dat kan voor van alles staan. Het is mijn achtste bier en het bevat ook 8% alcohol. Je kan het ook lezen als ‘nacht’. Ik heb pas geïnvesteerd in zonnepanelen en batterijen en die energie gebruik ik om ’s nachts te brouwen”, lacht Tom. len