Twee mannen die dakloze in Molenbeersel in elkaar sloegen opgesloten in gevangenis

De twee mannen die een dakloze man in Molenbeersel in elkaar sloegen zijn door de onderzoeksrechter aangehouden. De twee, 21 jaar uit Maaseik en 36 jaar uit Kinrooi, zijn naar de gevangenis van Hasselt gebracht.

De feiten gebeurden zaterdag even voor 7 uur in de buurt van de Lourdeskapel in Molenbeersel. De 74-jarige Wiel werd door twee man geslagen en gestampt toen hij hen geen geld kon geven. De afranseling werd op film vastgelegd en circuleerde snel op de sociale media. De politie CARMA arresteerde zaterdag de twee verdachten. Beiden verschenen zondagnamiddag voor de onderzoeksrechter en die besloot hen aan te houden. Ze werden naar de gevangenis gebracht.

