Tweede wolf gesignaleerd in provincie Antwerpen

Nadat er sinds vorige week een wolf rondloopt in en rond de Kalmthoutse Heide, is er de voorbije dagen ook een tweede wolf geïdentificeerd die momenteel door de provincie Antwerpen trekt. Dat zegt de campagne Welkom Wolf. Het dier werd onder meer gesignaleerd in Geel, Zandhoven en Zoersel.

Volgens Welkom Wolf gaat het op basis van getuigenissen, pootafdrukken en een video om een mannetje. “De kans is reëel dat de zwerver een van de jaarlingen uit het Limburgse roedel is, maar helemaal zeker is dat niet”, klinkt het. “We weten dat de twee mannelijke jaarlingen - welpen die geboren zijn in 2020 - nu elk ogenblik kunnen besluiten om de wijde wereld in te trekken, op zoek naar een eigen territorium en een partner. Het voorbije voorjaar en zomer hebben ze hun ouders August en Noëlla geholpen om de welpen van 2021 te voeden en te beschermen, maar hun taak als babysit zit er nu op.”

Waar de tweede zwerver zich nu bevindt, is onduidelijk. Hij kan volgens Welkom Wolf al het land uit zijn, maar hij zou ook nog steeds in de provincie Antwerpen kunnen ronddolen. Er werden schadegevallen gemeld in Schilde en Brecht, maar het is nog lang niet zeker dat het hier om wolvenschade gaat en zo ja welke wolf ervoor verantwoordelijk zou zijn. Beide ‘Antwerpse’ wolven bevonden zich immers op loopafstand.

De wolf die rond de Kalmthoutse Heide zwerft, werd maandagochtend aan de Nederlandse kant van de grens gesignaleerd.

Welkom Wolf roept intussen nogmaals alle kleinveehouders in de hele provincie Antwerpen op om extra alert te zijn en hun dieren extra te beschermen met schrikdraad of ze ‘s nachts op stal te zetten. De campagne betreurt dat daar nog niet overal subsidies voor zijn omdat het gaat om zwervende in plaats van territoriale wolven.