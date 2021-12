Seniorenraad bezorgt alle 85-plussers een lekker en verrassend eindejaarsgeschenkje

Riemst

Vijftien vrijwilligers van de seniorenraad doorkruisen dezer dagen de gemeente Riemst en bezorgen maar liefst 550 verrassende eindejaarscadeautjes aan evenveel 85-plussers.

“Het is inmiddels een traditie”, vertelt Jeanny Peters, voorzitster van de seniorenraad. “Maar toch kijken onze oudste inwoners - ook die van onze twee woonzorgcentra Eyckendael in Riemst en Elckerlyc in Millen - er elk jaar naar uit. Zeker in deze barre coronatijden wordt deze attentie erg gewaardeerd. 550 tachtigplussers op een bevolking van zowat 16.700 inwoners is heel wat en is het bewijs dat het goed leven is in Riemst.”

De eindejaarsactie werd gecoördineerd door maatschappelijk assistente Daniëlle Nivelle van het Sociaal Huis. De cadeautjes met smaakvolle en lekkere versnaperingen werden aangekocht bij en feestelijk verpakt door supermarkt Delhaize Vlijtingen. eva