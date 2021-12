Vrijwilligers Natuurpunt planten en knotten met schuppen en botten in Kerniel

Borgloon

In het natuurgebied in Kerniel kwamen enkele vrijwilligers van Natuurpunt samen om te planten en te knotten. De randbeplanting werd aangevuld met inheems plantgoed. Mooie natuur kent geen gemeentegrenzen en dus kwamen er ook mensen van Sint-Truiden opdagen.

Op de parking aan de abdij Mariënlof - ook het klooster van Colen genoemd - werden de bottines aangetrokken. Vervolgens werd er gezamenlijk gebabbeld en gewandeld tot in het natuurgebied. “Het is een plezierig werkje in de natuur, mede dankzij het fijne gezelschap van de vrijwilligers”, vertelt Luk Robijns van Natuurpunt Borgloon. “Wij zorgen voor het gereedschap en de verzekering. Tussendoor laat ik als conservator de mensen genieten van een versnapering. En ja, er is genoeg modder, dus die botten zijn echt wel nodig”, lacht hij.(rudc)