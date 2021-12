België zwaait de iconische C-130 vrijdag uit: hier kan je hem een laatste keer in Limburg zien vliegen

Eind deze week neemt het Belgische leger afscheid van het C-130H Hercules-transportvliegtuig, na bijna vijftig jaar dienst. Vrijdag vindt immers een afscheidsvlucht in formatie plaats van “minstens twee” van de transportvliegtuigen boven verschillende plaatsen in België die verbonden zijn met de geschiedenis van het werkpaard van de Belgische luchtmacht.

De laatste vier toestellen die nog in dienst zijn, van de twaalf die in het begin van de jaren 1970 zijn aangekocht, neemt de 15e Wing Luchttransport vrijdag uit dienst. “Dit afscheid kan en mag niet onopgemerkt passeren. Daarom krijgen jullie de kans de ‘Mighty Herc’ toepasselijk uit te zwaaien”, zegt de Belgische luchtmacht op socialemediakanalen.

De formatievlucht vertrekt omstreeks 13 uur op de militaire luchthaven van Melsbroek en passeert onder meer het Atomium, Ursel, verschillende plaatsen aan de kust zoals Oostende en Koksijde, Chièvres, Waterloo, Charleroi, Florennes, Dinant, Saint-Hubert, Bastenaken, Luik, Bevekom, Goetsenhoven, Diest, Kleine-Brogel, Oostmalle en Antwerpen. Daarna landen de toestellen opnieuw in Melsbroek, vermoedelijk rond 15.45 uur.

Begin jaren 70

België had begin de jaren 1970 een vloot van twaalf C-130H’s aangekocht, van fabrikant Lockheed Martin. De toestellen kwamen in dienst tussen juli 1972 en april 1973. Een toestel (CH-06) ging verloren in een crash op 15 juli 1996 op de Nederlandse luchtmachtbasis Eindhoven. Daarbij kwamen 34 van de 41 inzittenden om, onder wie de vier bemanningsleden en leden van een Nederlandse militaire fanfare. De crash gebeurde na een botsing met een zwerm vogels tijdens de landing.

Een ander toestel, de CH-02, werd verwoest bij de brand in een hangar van Sabena Technics in Zaventem op 4 mei 2006. Die brand gebeurde tijdens een groot onderhoud van het toestel. Dat toestel werd vervangen door een tweedehandsexemplaar uit 1965, dat wel naar dezelfde standaard als de rest van de vloot werd gebracht.

Na bijna 50 jaar voerden de toestellen zowat 285.000 vlieguren en 199.500 landingen uit, vervoerden ze 150.000 ton vracht en vlogen ze 3.900 keer rond de wereld, vernam Belga bij een luchtmachtwoordvoerder.

Acht Airbus A400 Atlas-vliegtuigen zullen de C-130’s vervangen voor de transportcapaciteit van het Belgische leger.