Kermiscomité zorgt voor honderd gratis kerstbomen in Hoelbeek

Bilzen

In Hoelbeek, de kleinste deelgemeente van Bilzen, werden de afgelopen week ruim honderd gratis kerstbomen verdeeld.

“Ons kermiscomité heeft dit samen met het Sint-Adrianus-zangkoor mogelijk gemaakt”, vertelt coördinator Twan Geris. “Dat zoveel huisgezinnen meedoen, is prachtig. Op die manier verandert ons dorp in een gezellig kerstdorp vol licht en verbondenheid.” De mooi versierde voortuintjes zorgen ’s avonds voor pure magie. “De bewoners zelf zijn uitgenodigd om een rondgang te maken en zo de mooist versierde boom aan te duiden”, zegt Jan Stiers. “Met kerst zorgen we dat de winnaar nog een mooie prijs krijgt.” (joge)