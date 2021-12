Westakker in Beverlo krijgt CO2-meters van ouders

Beringen

VBS Westakker heeft twee CO2-meters gekregen van de ouders van één van de leerlingen. “We zijn heel blij met de schenking van mevrouw Ozcan”, vertelt s Annechien Quintens, zorgcoördinator van Westakker. We hadden al drie CO2-meters, maar omdat de maatregelen verstrengde en we er één in de leraarskamer plaatste en één in de klas van een juf met medische problemen konden we geen beurtrol meer organiseren voor de andere klasse. In afwachting van de financiële middelen om meer CO2-meters te kopen zullen we deze met veel plezier gebruiken.” De gulle ouders zijn ook blij dat ze iets terug kunnen doen voor de school. “Het schoolpersoneel heeft al de hele coronatijd het beste van zichzelf gegeven en hebben de leerlingen zo goed als mogelijk opgevangen. Ook onze zoon Mikail die in het vijfde leerjaar zit.”