Hugo en Christiane bouwen al twintig jaar een kersttafereel in hun voortuin

SINT-TRUIDEN

Hugo Eben en zijn echtgenote Christiane uit de Strijderslaan in Sint-Truiden kijken elk jaar uit naar de kerstperiode. Al ruim twintig jaar verzamelen en kopen ze elk jaar nieuwe kerstversiering aan. En dat was dat dit jaar niet anders.

In hun kleine voortuin staat hun nieuwste aanwinst te pronken. “Voor het uitzoeken van de kerstversiering uit onze enorme collectie zijn we ongeveer een week zoet”, zegt Hugo. “Elk jaar proberen we vanuit een andere invalshoek de nodige attributen uit te kiezen om van Kerstmis iets speciaals te maken. Het opstellen neemt zo’n veertien dagen in beslag, een week buiten en een week voor onze woonkamer en trappenhal. De rest van de kerstperiode genieten we van de aandacht dat ons kersttafereel in onze woonbuurt geniet.” jcr

© JCR