Kim Cattrall vindt het wel fijn dat mensen het erg vinden dat ze niet in de ‘Sex and the City’-reboot zit

Dat Samantha Jones uit Sex and the city niet te zien is in de reboot And just like that, valt meerdere fans zwaar. Dat schrijven ze tot vreugde van Kim Cattrall, de actrice die Samantha vertolkte, op sociale media.

Dat Cattrall niet te zien is in de reboot, is haar eigen beslissing. Enkele jaren geleden zei ze al de rol nooit meer te willen spelen. Er gaan al jarenlang geruchten dat zij niet door een deur kan met Sarah Jessica Parker, die in de serie en films Carrie Bradshaw speelde en een van de producenten is van de reboot.

Een van de tweets die Cattrall likete was van een fan die zei: “Nu de reboot te zien is, word je vaak genoemd. Ik vind het zo goed dat je hebt gekozen wat voor jou goed voelt. Je bent niet verplicht om wat dan ook te doen als het je niet gelukkig maakt. Respect!” Een andere fan die op een like kon rekenen schreef: “And just like that.... wil ik opeens alles kijken waar Kim Cattrall in zit.”