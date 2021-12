Nog geen lagere energieprijzen in vooruitzicht door gebrek aan wind en zon

Een gebrek aan wind en zon in Europa de komende dagen zorgt voor hoge stroomprijzen. De prijzen van elektriciteit en gas dreigen bovendien in heel 2022 hoog te blijven. Dat blijkt uit de marktprijzen voor het volgende jaar.

Weinig zon en amper wind zorgen voor stroomprijzen op de Belgische kortetermijnmarkt die richting de 300 euro per megawattuur gaan. Nochtans draaien de Belgische kerncentrales volop. Maar door de koppeling van onze energiemarkt aan de rest van Europa is daar weinig van te merken. Doordat de Franse kerncentrales minder draaien, voert vooral Frankrijk veel stroom in aan erg hoge prijzen.

Maar ook volgend jaar dreigt niet veel beterschap te brengen. Marktkenners wijzen er op dat de forwardprijs voor heel 2022 momenteel 200 euro/MWh bedraagt. Dat is de prijs op de groothandelsmarkt die leveranciers vragen om voor het hele jaar stroom te leveren. Het gaat om de hoogste forwardprijs ooit voor een jaar.

Een combinatie van hoge grondstofprijzen - in het bijzonder van aardgas - , dure emissierechten en een stijgende vraag zorgt al meer dan zes maanden voor recordprijzen voor elektriciteit en aardgas in Europa. Dat vertaalt zich in een extreem hoge energiefactuur voor gezinnen en bedrijven, met een torenhoge inflatie tot gevolg.