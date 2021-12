Sonny maakt reuzenslee als inzamelpunt speelgoed voor kansarme kinderen

Hasselt

Sonny Gerrits heeft de afgelopen maanden hard gewerkt aan een reuzenslee in kerststijl die hij in zijn voortuin plaatste. “Daar hebben mijn vrouw Kim en ikzelf een dubbele bedoeling mee”, vertelt de verpleger uit Stevoort. “We willen de mensen die hier een wandelingetje komen maken de kans geven om een mooie kerstfoto te maken. Tegelijk hebben we via de sociale media ook een oproep gedaan om hier speelgoed achter te laten. Dat schenken we dan aan de speelgoedbank van de Hasseltse Inner Wheel club, zodat die de kinderen uit kansarme gezinnen een mooi kerstcadeautje kunnen geven.”

Diana en haar kinderen Dayana en Antonio hebben alvast de twee opties gecombineerd. “Samen met de kerstman die hier toevallig ook was hebben we even genoten in de slee en kwamen we een speelgoedje deponeren”, lacht Diana. raru