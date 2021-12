Pairi Daiza bindt strijd aan met olifantenherpes en ondersteunt onderzoek naar vaccin

De Pairi Daiza Foundation, de stichting van het dierenpark in het Henegouwse Brugelette, slaat de handen in elkaar met het Franse biotechbedrijf Vaxinano in de zoektocht naar een vaccin tegen olifantenherpes, een dodelijk virus bij de dikhuiden. Dat kondigt de Pairi Daiza Foundation maandag aan.

Olifantenherpes treft vooral Aziatische olifantenkalfjes, zowel in het wild als in gevangenschap. De meeste patiënten zijn tussen één en acht jaar oud. De herpes veroorzaakt interne bloedingen en inwendige vochtophopingen (oedeem). In meer dan 80 procent van de gevallen overlijden de jonge Aziatische olifanten binnen enkele uren of dagen.

“Momenteel bestaat er geen vaccin om olifanten te beschermen, of geen behandeling die herstel garandeert nadat de ziekte is vastgesteld. Alleen een ondersteunende behandeling kan, als er wat geluk bij komt kijken, een leven redden als we er snel bij zijn”, klinkt het bij de Pairi Daiza Foundation. Zieke olifanten krijgen dan plasmatransfusies toegediend, voornamelijk van olifanten in Pairi Daiza: met 21 Aziatische en twee Afrikaanse olifanten leeft daar de grootste kudde van Europa.

De stichting van het dierenpark werkte eerder al mee aan onderzoek naar een snelle diagnose van olifantenherpes. Nu zal de Pairi Daiza Foundation het onderzoek van Vaxinano naar een olifantenherpesvaccin financieren met 75.000 euro. Ook zal het dierenpark helpen om te analyseren hoe het immuunsysteem van olifanten op het vaccin reageert, onder meer door bloedstalen af te nemen bij de dieren. “Er is grote hoop voor de Aziatische olifanten, die permanent in gevaar zijn door dit dodelijke virus”, stelt de stichting.