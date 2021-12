Grote Ring wordt verdeelschijf verkeersafwikkeling in Hasselt

Wie in de toekomst in Hasselt moet zijn, zal veel vaker de Grote Ring opgestuurd worden. Het stadsbestuur maakt van de Grote Ring de verdeelschijf voor de verkeersafwikkeling in Hasselt. De automobilist, die er niet moet zijn, moet wegblijven uit het stadscentrum en vaker gebruik maken van de randparkings. Vandaar kan hij de fiets of het openbaar vervoer nemen. Dat zal allemaal leiden tot nog meer verkeer op de Hasseltse Grote Ring en het is er nu al vaak aanschuiven. Volgend jaar in juni komen daar nog eens de werken bij voor de verhoging van de kanaalbrug aan de Kempische Steenweg, aan het drukste kruispunt van Limburg. Maatregelen zoals die bij de Philipsbrug, enkele jaren geleden, moeten ervoor zorgen dat het verkeer niet komt stil te staan.