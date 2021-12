Een leeg vakje in de adventskalender? Goedbedoelde actie van Tony’s Chocolonely wordt niet gesmaakt

Kinderen in tranen, ruzies in het gezin ... Als je de reacties op social media mag geloven, wordt de nieuwe adventskalender van Tony’s Chocolonely niet echt gesmaakt. De chocolade zelf is het probleem niet, wel het feit dat één van de vakjes leeg was. Bewust.

“Gelukkige dag 8, chocoladeliefhebbers. Al iets anders gemerkt aan jullie adventskalender? Ja, het vakje van vandaag is leeg”, zo kondigde het Nederlandse chocoladebedrijf Tony’s Chocolonely op 8 december trots aan op Twitter.

Het lege vakje was dus niet het gevolg van een productiefout – zoals sommige ouders dachten – maar wel een doelbewuste actie. Het chocoladebedrijf dat streeft naar “100 procent slaafvrije chocolade”, wilde met de actie “het beleid van ongelijkheid en slavenarbeid van gewetenloze bedrijven” onder de aandacht brengen. “Ons onderzoek heeft aangetoond dat minstens 30.000 volwassenen en kinderen vandaag nog worden gedwongen om voor niets te werken in de industrie. In Ghana en Ivoorkust – waar meer dan 60 procent van de cacao wordt geproduceerd – werken minstens 1,56 miljoen kinderen in illegale omstandigheden.”

“Traantjes voor school”

Hoe nobel de bedoelingen ook waren, de actie werd niet echt gesmaakt. Op de socialemedia-accounts van Tony’s Chocolonely regende het klachten van ontevreden ouders. “Mijn adventskalender hoeft me geen lesjes te leren”, zo luidde het onder meer. “Mijn dochter barstte vanochtend in tranen uit. Ze heeft ADHD en wacht op een mogelijke diagnose van autisme. Wat voor anderen op een klein ongemak lijkt, is voor haar een groot probleem.”

De meeste ouders hekelen ook het gebrek aan waarschuwing vooraf – die zelfs in sommige gevallen tot ruzies thuis hadden geleid. “Kalenders zijn voor kinderen en traantjes voor school is niet ideaal”, zo schrijft nog iemand. “Als je een statement wilt maken, richt je dan tot volwassenen. Hier preek je tot de verkeerde.”

Hoewel Tony’s Chocolonely “om het goed te maken” extra chocolaatjes had geplaatst in de vakjes van 9 en 24 december, moest het bedrijf door al de negatieve reacties toch ook overgaan tot publieke verontschuldigingen. “Helaas hebben we geen rekening gehouden met de problemen die zo’n leeg vakje kan veroorzaken”, zo stond te lezen in een officiële mededeling. “We moeten nog meer leren om na te denken over hoe we onze producten zo inclusief mogelijk moeten maken.”