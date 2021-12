Vakbond dreigt met acties in Lidl: “Aangekondigde versterking blijft uit”

De socialistische bediendevakbond BBTK heeft opnieuw gedreigd met een werkneerlegging in supermarktketen Lidl. Dat maakt de vakbond maandag bekend. Op 15 december staat een nieuw overleg gepland met de directie van Lidl.

Eerder in oktober ging het personeel in heel wat Lidl-winkels in staking uit protest tegen de hoge werkdruk en bleven enkele filialen dicht. Uiteindelijk kwam het sociaal conflict op 18 oktober tot een eind en ondertekende de directie een akkoord met de vakbonden.

Toch zijn de problemen sindsdien niet opgelost, zegt Jan De Weghe, federaal secretaris van de socialistische bediendevakbond BBTK. Vooral personeelstekort blijkt een aanhoudend pijnpunt, zeker met de drukke feestdagen in het verschiet.

“De winkels die het meest in moeilijkheden verkeren hebben nog steeds niet de aangekondigde extra werkkrachten ontvangen en het vliegende team zal niet worden versterkt voor de feestdagen”, hekelt de vakbond in een persbericht. Wanneer de Lidl-directie op 15 december niet tegemoet komt met personeelsversterking, “dreigen de feestdagen verstoord te worden bij Lidl”, aldus de BBTK.

Welke filialen mogelijk het werk zouden neerleggen, weet de vakbondsecretaris niet te zeggen. Hij verwacht vooral reactie van afdelingen die het hardst zijn getroffen door personeelsuitval.