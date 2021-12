Welzijnsschakel Klavertje 4 brengt troost in donkere dagen met verrassingspakket

Maaseik

Klavertje 4, de welzijnsschakel van Maaseik-Kinrooi, organiseert vooral gezellige ontmoetingen en uitstapjes met het hele gezin. Tegen een betaalbare prijs kunnen ook mensen in een kwetsbare situatie deelnemen aan leuke activiteiten. “We hadden al een winterfestijn gepland met zang, optredens en spelen voor de kleintjes, maar omdat dit door corona niet kon doorgaan, brachten we onze vrienden vorige zaterdag een leuk verrassingspakket met lekkers en nuttigs en een extraatje voor de kinderen”, zegt voorzitter Lieve Linssen. “Het winterfestijn zal een paasfeest worden. We hopen dat we in 2022 met Klavertje 4 weer vele gezellige bijeenkomsten kunnen organiseren. Een hoogtepunt van 2022 wordt ons eerste lustrum.” roma