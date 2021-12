Vrijwilligers organiseren twee kerstmarkten om inwoners in Haïti te steunen

Maasmechelen

Afgelopen weekend konden kerstshoppers in Maasmechelen op twee plaatsen terecht voor een kerstmarkt ten voordele van Help Haïti Leven. Zowel in Leut (foto) als in Huize Bollen bij Eric en Bernadette in Kotem werd een kerstmarkt georganiseerd voor het getroffen land.

“Door de moord op de president, de aanslepende onlusten en Covid-19 zijn de voedselprijzen er enorm gestegen en kunnen de meeste mensen hun dagelijkse dingen niet meer betalen”, legt Els Peeters van de organisatie uit. “Wij voelen ons genoodzaakt om voedselpakketten uit te delen en de ouders bij te staan zolang het nodig is. Zeker tijdens de kerstdagen”, meldt haar zoon Wim, die in Haïti woont.

Zelfgemaakte kerstmannen, houten winterfiguurtjes, adventkransen en ander kerstmateriaal werden verkocht tijdens de kerstmarkten. “De opbrengst wordt integraal overgemaakt aan de mensen ter plaatse”, beloven de vele vrijwilligers. jth