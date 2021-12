Reengenoten herdenken 400 vermoorde huyslieden op sinterklaasdag

Oudsbergen

Het is een traditie sinds 1975 dat op sinterklaasdag in Meeuwen een bloemenhulde plaatsvindt aan het monument ‘de Rampsalighe Sint-Niclaesdag 1648’. “Op de heide aan de Donderslag lieten toen 400 huyslieden het leven in de strijd tegen de rovende Lorreinen”, vertelt Rik Hoogmartens van De Reengenoten. Wijlen Reengenoot Godelieve Geerkens onderzocht en beschreef die tragische dag in haar boek. “De 1.500 huislieden werden op de Donderslag overvallen en verjaagd door de gewapende huurlingen”, klinkt het daarin. “Heel wat gezinnen verloren hun vaders en zonen op het slagveld. Een groot verlies voor Noord-Limburg en de Maaskant.” rdr