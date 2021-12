MR strijkt interne plooien glad na woelige week: elke gevoelige hervorming moet voortaan afgetoetst worden

Na een woelige week lijken de Franstalige liberalen van MR de plooien intern gladgestreken te hebben. Op het MR-partijbureau van maandagochtend werd de weg van de verzoening, die vrijdag was ingezet met de stemming van het decreet rond rechtvaardige fiscaliteit van Waals minister van Begroting Jean-Luc Crucke, bevestigd. Voortaan zullen MR-ministers gevoelige hervormingen wel vooraf moeten afstemmen met de fractieleider in het betrokken parlement.

De Waalse regering stond vorige week verschillende dagen onder hoogspanning. Een tekst van minister van Begroting Jean-Luc Crucke (MR) rond een ‘rechtvaardigere fiscaliteit’ vormde daarvoor de aanleiding. Die tekst kreeg in de regering wel groen licht van de coalitiepartners Ecolo en PS, maar de eigen MR-fractie in het parlement keerde zich later tegen het decreet. Volgens Franstalige media gebeurde dat onder druk van MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez, die zou vinden dat de tekst te links is en vooral de middenklasse treft. Minister Crucke dreigde er zelf mee “zijn conclusies te trekken”.

Na vijf dagen discussie en overleg werd het decreet finaal toch goedgekeurd in de betrokken commissie van het Waals parlement. Ook de eigen fractie stemde mee “in naam van de stabiliteit van de regering”, zo verklaarde voorzitter Bouchez zondag.

Op het MR-partijbureau maandag werd afgesproken dat een gelijkaardig scenario in de toekomst vermeden moet worden. Voortaan zal elke MR-minister die een gevoelige hervorming voorstelt, die hervorming moeten aftoetsen bij de fractieleider van de partij in het betrokken parlement. Die fractieleider zal dan in samenwerking met de partijvoorzitter de tekst valideren of voorleggen aan de MR-parlementsleden van het betrokken parlement, zo meldt La Libre maandag.