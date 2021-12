Geen collectieve overstap voor Oost-Vlaamse klanten van Vlaamse Energieleverancier

Vorige week beloofde gedeputeerde voor Energie Riet Gillis (Groen) dat de provincie haar best zou doen om de gedupeerde klanten niet aan hun lot over te laten. Er kwam overleg met andere spelers op de markt, maar dat bracht geen waardig alternatief. “De huidige, onstabiele marktomstandigheden laten niet toe om een collectieve overstap aan te bieden”, zegt Gillis maandag. “We zetten daarom in op maximale ontzorging. Burgers kunnen bij ons terecht voor individueel advies en begeleiding.”

Wie na het faillissement nog geen nieuwe energieleveranciers heeft ingeschakeld, komt bij noodleverancier Fluvius terecht. Een dure en tijdelijke oplossing die maximaal 60 dagen loopt. De provincie waarschuwt dat klanten aan de nieuwe leverancier kunnen vragen het contract met terugwerkende kracht te laten ingaan vanaf de dag van het faillissement. Maar niet elke leverancier gaat op die vraag in.