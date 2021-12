Negen bestuurders paar uur aan de kant bij BOB-controles in Heusden-Zolder

Heusden-Zolder

Bij BOB-controles afgelopen weekend in Heusden-Zolder hebben 9 bestuurders hun rijbewijs voor 3 of 6 uur moeten afgeven omdat ze te veel alcohol hadden gedronken. Een bestuurder moest ter plaatse een boete van 1.260 euro betalen omdat hij niet in België woont. In totaal werden 984 bestuurders aan de kant gezet voor een ademtest.

Ander overtredingen die werden vastgesteld: rijden zonder verlichting, fout parkeren, geen verzekering en rijden met auto die een rode keuringskaart kreeg. mm