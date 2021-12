Prinsenfamilie van de Zonneridders trekt met partybus door Zonhoven

Zonhoven

Normaal neemt een prinsenfamilie in het carnaval afscheid met een groots optreden en een spectaculair feest. Jammer genoeg maakt corona het die vrolijke carnavalsvierders dit jaar weer niet makkelijk. Prins Luc I, miss Ramona en het jeugdprinsenpaar Senne I en Ylana I brachten ondanks de moeilijke editie toch veel vrolijkheid in hun dorp.

“Omdat een feest in een zaal voorlopig niet mag doorgaan, zijn we met een partybus door het hele dorp getrokken”, klinkt het. “Zo ging het - geheel volgens de geldende coronaregels - van café naar café. Overal hebben we de vrolijkste inwoners uitgezwaaid.” Even viel de partybus door al dat feestelijk geweld zelfs in panne, maar gelukkig kreeg de chauffeur hem weer aan de praat.

Wie de volgende prinsenfamilie van Zonhoven wordt, is nog een geheim. Maar de Zonneridders hopen ook dit seizoen toch weer een gezonde dosis carnaval te kunnen brengen. toro