Een op vijf te snel bij snelheidscontroles in Heusden-Zolder: 656 bestuurders geflitst

Heusden-Zolder

Ruim een op vijf bestuurders is geflitst bij snelheidscontroles vorige week vrijdag in Heusden-Zolder. Van de 3.058 voertuigen die de camera passeerden, reden er 656 te snel. Twee bestuurders riskeren hun rijbewijs kwijt te spelen. Ze reden bijna dubbel zo snel als toegelaten op de Westlaan (Viversel) of de Kanaalweg (Eversel).

In totaal werd op 9 locaties geflitst. Op de Westlaan (Viversel), Kerkstraat (Zolder) en Heuvelstraat (Heusden) reden procentueel het meeste bestuurders te snel; 33% hield zich er niet aan de toegelaten 50 km/uur. mm