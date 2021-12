Buurman van Chris Dusauchoit in beroep veroordeeld tot boete van 60.000 euro

Het Brusselse hof van beroep heeft vrijdag een veehouder uit Holsbeek veroordeeld tot een boete van 60.000 euro voor een resem milieu-inbreuken. Ook het bedrijf van de man werd veroordeeld. Dat meldt meester Griet Cnudde, de advocaat van tv-presentator Chris Dusauchoit. Die had in 2018 de praktijken van de veehouder aangeklaagd. De correctionele rechtbank van Leuven had de veehouder in augustus 2020 nog veroordeeld tot een gevangenisstraf van zes maanden cel en een boete van 90.000 euro.