We are one Oudsbergen brengt wekelijks 50 liter soep naar Pepinster

Oudsbergen

De door watersnood getroffen Waalse gezinnen kunnen met de nakende winter in aantocht rekenen op Oudsbergenaren met een warm hart. “Het verhaal van Judith Alders, madam soep, heeft ons getriggerd”, vertelt Koen Rijks van PVDA Oudsbergen. “De schrijnende verhalen van grote tekorten aan huisraad, koelkasten, gaskachels en ander hulpmateriaal heeft onze groep We are one gemotiveerd om in actie te schieten.” Elke dinsdag in december vertrekt er een konvooi met hulpmateriaal naar Pepinster. “Dat doen we met 50 liter verse soep in onze koffers”, zegt Koen. “Wie zich geroepen voelt, kan ons project financieel steunen. Met dat bedrag kopen we gaskacheltjes.” rdr