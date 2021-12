Nathalie fleurt het centrum van Bree op met kleurrijke tekeningen

Bree

Het Breese centrum werd de afgelopen maanden grondig vernieuwd. Om het geheel wat fleuriger te maken, kreeg kunstenares Nathalie Steensels uit Opitter de vraag van het stadsbestuur om straatmeubilair zoals elektriciteitskasten wat fleuriger te maken. “We kozen het thema verbondenheid”, vertelt een enthousiaste Nathalie. “Ideaal om me in mijn eigen kleurige flower art helemaal uit te leven. Ook in de loop van volgend jaar ga ik nog in het centrum aan de slag.” pabr