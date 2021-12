Open VLD heeft “spoedplan” klaar om personeelstekorten op “in brand staande” arbeidsmarkt aan te pakken

Het tekort aan personeel was reeds structureel, maar door de vierde coronagolf komt daar nu nog eens een forse uitval van werknemers bovenop. “En dit in de drukke eindejaarsperiode”, zeggen Vlaams parlementslid Tom Ongena en Kamerlid Tania De Jonge. “Als we niet dringend in actie komen, zitten we straks met lege winkelrekken of bedrijven die moeten sluiten.”

Met een combinatie van drie federale en een Vlaamse maatregel willen de liberalen de situatie aanpakken. In de eerste plaats vragen ze om een tijdelijke versoepeling van de inzet van flexi-jobbers, waarbij werknemers en gepensioneerden geen sociale bijdragen en belastingen moeten betalen op hun inkomsten. Open VLD wil flexiwerk tot 30 juni toelaten in alle sectoren (en niet alleen in horeca, retail en schoonheids- en kapsalons) en vraagt een tijdelijke opheffing van de voorwaarde van 4/5-tewerkstelling voor werknemers die in het systeem willen stappen.

Jobstudenten

Jobstudenten zouden meer mogelijkheden moeten krijgen om bij te springen. Concreet vraagt Open VLD dat de uren die de student in het laatste kwartaal van dit jaar en het eerste kwartaal van volgend jaar presteert niet meetellen voor het jaarlijkse maximum aantal uren studentenarbeid met verminderde sociale bijdragen. De maatregel werd eerder in de crisis al eens genomen.

Wie tijdelijk werkloos is, moet de kans krijgen bij een andere werkgever “een handje toe te steken”, met behoudt van 25% van de werkloosheidsuitkering.

Van de Vlaamse arbeidsbemiddelingsdienst VDAB verwacht de partij dat die meer doet om de vele kort- en middengeschoolde werkzoekenden te machten met de vele vrijstaande vacatures. “Het huidige personeelstekort is een opportuniteit voor werkzoekenden”, zeggen Ongena en De Jonge ook. “Nu onze arbeidsmarkt in brand staat, hebben ze geen excuus meer om jobaanbiedingen te weigeren.”