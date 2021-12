Goedele Ghijsen schrijft survival-groeiboek voor jonge avonturiers

Zutendaal

Met In het bos heeft Goedele Ghijsen een uniek groeiboek geschreven. Niet alleen groeit het boek in het leesniveau twee jaar mee met de jonge lezer, het is ook een praktisch handboek vol tips and tricks.

“Sem en Noor zijn twee avontuurlijke kinderen die graag in het bos spelen”, vertelt schrijfster Goedele Ghijsen. “Ze maken er heel spannende dingen mee en leren onderweg de natuur beter kennen. Naast leuke verhalen staan er in het boek ook handige weetjes, die je kan toepassen als je in het bos gaat ravotten. Het zet kinderen aan om nog meer plezier te beleven aan de natuur”.

Het AVI-groeiboek is geschikt voor lezers van het eerste en het tweede leerjaar. “Het is een duurzaam boek, want je hebt er meer dan twee jaar plezier aan en ondertussen leer je ook hoe je moet overleven in het bos”, aldus Goedele. ”Zo krijg je bijvoorbeeld een antwoord op de vraag hoe je zuiver water vindt of hoe je een hut bouwt.”

Het survivalboek werd geïllustreerd door Valesca Van Waveren en uitgegeven door Davidsfonds. Het is verkrijgbaar in alle boekhandels. geva