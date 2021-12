Kaffee Lagossa speelt verzoeknummers voor elektrische fietsrolstoel voor Daan

Bree

Op ’t Stift in Bree organiseerde Guy Cornelissen van Kaffee Lagossa twee acties voor het goede doel. Onder de noemer Radio Lagossa werden er betaalde verzoeknummers gedraaid. Daarnaast werd er ook een kledingverkoop georganiseerd. “In het café blijven vaak kleren achter die nooit opgehaald worden”, vertelt Guy. “Normaal worden die dan naar de kringwinkel gebracht, maar nu hebben we ze te koop aangeboden voor het goede doel. De volledige opbrengst gaat naar een elektrische fietsrolstoel voor de 13-jarige Daan Polders. Een spaarpot om geld in te zamelen voor die rolstoel blijft hier ook nog even op de toog staan.” pabr