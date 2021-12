Proximus komt met verzekering tegen cybercriminaliteit

Proximus gaat aan de Belgische consument voor 4,99 euro per maand nu ook een verzekeringspolis aanbieden die technische, juridische, financiële en psychologische ondersteuning biedt in geval van misdrijven in verband met cybercriminaliteit. De operator werkt daarvoor samen met AXA Partners, zo meldt het maandag.

Met Cyber Care wil Proximus zowel technische, juridische en financiële als psychologische bijstand verlenen bij fraude of verdachte bewegingen op het internet. De verzekering komt ook tussen bij slechte ervaringen met online winkelen en wanneer de consument het slachtoffer wordt van online pesterijen en laster. In dat laatste geval wordt bijvoorbeeld geholpen bij het verwijderen van lasterlijk materiaal. De verzekering geldt voor alle gezinsleden die in hetzelfde huishouden wonen.

“Sinds het begin van de coronacrisis speelt een belangrijk deel van ons leven zich online af, waardoor mensen kwetsbaarder worden voor gevallen van cyberstalking, identiteitsdiefstal of gegevensdiefstal. Proximus wil de Belgische consument helpen om zich beter te wapenen tegen dit fenomeen en zijn vertrouwen in digitale diensten te versterken”, aldus de operator in een persmededeling.

Het product doorliep eerst een proeffase waarbij de belangstelling en het potentieel werden geëvalueerd en zal nu op grotere schaal worden ontwikkeld.