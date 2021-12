Meehelpen aan bewustwordingscampagne voor het behoud van landschap en leefbaarheid

Voeren

Enthousiaste toeristische ondernemers of trotse inwoners van Voeren kunnen een steentje bijdragen aan het behoud en de ontwikkeling van het prachtige heuvelachtige landschap en de leefbaarheid in de dorpskernen. Op 15 december a.s. kan men mee na te denken over de bewustwordingscampagne en fondsenverwerving die het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren voorbereid. Omwille van de coronamaatregelen zal deze bijeenkomst online plaatsvinden. Start: 20.00u.