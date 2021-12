OPROEP. Van Gucht viert Kerstmis met familie en zelftesten, hoe doe jij het?

Viroloog Steven Van Gucht denkt dat Kerstmis in beperkte kring zeker moet kunnen. “Ikzelf ga ook vieren met mijn familie. Er staat konijn op het menu. Al moet ik er wel bij zeggen dat ik de zelftesten al heb klaargelegd. Die kunnen zo’n bijeenkomst toch veiliger maken.”

Na de strenge maatregelen tijdens de kerstdagen van 2020 - slechts één gast in huis en avondklok om middernacht - lijkt er dit jaar iets meer ademruimte. Kies jij nog steeds voor een feestje aan de vuurkorf? Liggen, net als bij Steven Van Gucht, de zelftesten klaar? Of ga je voor een zorgeloos feest met de hele familie? Laat het ons weten via onderstaand formulier.

jom